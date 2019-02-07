نيللي كريم تعود للشاشة في رمضان 2019



النجمة نيللي كريم

تحاول نيللي كريم حالياً إنهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثاني من ال فيلم السينمائي الجديد "الفيل الأزرق" أمام كريم عبد العزيز وهند صبري

رغم أن نيللي كريم سبق أن أعلنت غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل لعدم عثورها على السيناريو المناسب، عادت إلى المنافسة بعمل درامي جديد، ورغم سرية التفاصيل التي تفرضها الجهة المنتجة على فريق عمل المسلسل حتى بداية التصوير، علمنا أن المسلسل لا يزال في مرحلة الكتابة ولم يستقروا على الاسم النهائي للعمل، بعد أن تردد أنه يحمل اسم "اللحظات الأخيرة"، وأن فريق العمل حاول الاحتفاظ بسرية التفاصيل حتى التعاقد على بيع المسلسل للقنوات الفضائية وضمان وجوده على الخريطة الرمضانية المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ نيللي كريم بتصوير أولى مشاهد المسلسل نهاية الشهر الحالي فور تسليم حلقات المسلسل كاملة والاستقرار على فريق العمل، حيث يجري حالياً اختيار باقي فريق المسلسل الذي سيضم مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة.

كما علمنا أن نيللي كريم ستدخل إلى معسكر مغلق مع مخرج العمل أحمد مدحت للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي تلعبها ضمن المسلسل.

كما تحاول نيللي كريم حالياً إنهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثاني من الفيلم السينمائي الجديد "الفيل الأزرق" أمام كريم عبد العزيز وهند صبري قبل بداية تصوير عملها الدرامي الجديد، على أن تؤجّل تصوير مشاهدها في فيلم الفارس حتى إنهاء تصوير المسلسل.

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