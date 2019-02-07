الناصرة: سفير اسرائيل في مكدونيا في زيارة عمل لمدرسة البيروني



خلال الزيارة

كان في استقبال السفير المقدوني ادارة المدرسة وعلى رأسها مديرة المدرسة المربية تهاني مرعي ومفتش التربية الخاصة الاستاذ باسم متى

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادرعن مدرسة البيروني في الناصرة ، جاء فيه ما يلي:"زار مدرسة البيروني في الناصرة، ظهيرة الخميس، السفير الاسرائيلي في مقدونيا السيد دان اوريان، والذي اثنى على جهود المدرسة وإدارتها على بناء وصقل طلاب عسيري التعلم في المجتمع وال حياة اليومية".

وأضاف البيان:"وكان في استقبال السفير المقدوني ادارة المدرسة وعلى رأسها مديرة المدرسة المربية تهاني مرعي ومفتش التربية الخاصة الاستاذ باسم متى، وقد انضم للزيارة مسؤول الوسط العربي لبنك هبوعليم السيد نبيل توتري".

وزاد البيان:"المربية تهاني مرعي عرضت على الحاضرين طريقة العمل والفعاليات في المدرسة وأكدت على ضرورة الشراكة المثمرة مع الاطراف أجمع.

اما السفير المقدوني فقد تجول قي اروقة المدرسة وتبادل اطراف الحديث مع طاقم العمل والطلاب الذين رحّبوا بالزيارة وتفاعلوا مع زيارة السفير.

يذكر ان السفير المقدوني اثنى على مجهود الطلاب في مجابهة التحديات وأكد على ضرورة الشراكه بين المدرسه والسفاره من خلال دعوته للطلاب بزيارة مقدونيا والشراكه في العمل جنبا الى جنب"،إلى هنا البيان.

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