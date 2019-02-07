اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب وادي عارة أخبار اخبار محلية انشراح محاميد من أم الفحم: وفاة سوار صادمة

أخبارNews & Politics

انشراح محاميد من أم الفحم: وفاة سوار صادمة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
16

حيفا
غيوم متفرقة
16

ام الفحم
غائم جزئ
16

القدس
غائم جزئ
16

تل ابيب
غائم جزئ
16

عكا
غيوم متفرقة
16

راس الناقورة
غيوم متفرقة
16

كفر قاسم
غائم جزئ
16

قطاع غزة
سماء صافية
12

ايلات
غيم
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
وادي عارة

انشراح محاميد من أم الفحم: لا يعقل أن تسافر شاباتنا للحصول على شهادات ويعدن جثثًا هامدة!

ما زال سكان أم الفحم ينتظرون تلقي المعلومات الدقيقة حول الأسباب التي اسفرت عن مصرع الطالبة الجامعية سوار قبلاوي

شارك هذا الفيديو الآن!

في الفيديو - حديث مع المواطنة انشراح محاميد 

ما زال سكان أم الفحم ينتظرون تلقي المعلومات الدقيقة حول الأسباب التي اسفرت عن مصرع الطالبة الجامعية سوار قبلاوي (20 عاما) التي توفيت في تركيا يوم امس.

انشراح محاميد من سكان البلدة قالت:" لقد استيقظت صباح اليوم على خبر مؤسف للغاية، ولم اصدق ما شاهدته عبر وسائل الإتصالات المختلفة بان سوار قد فارقت ال حياة . لقد اصبح الوضع مخيف ومقلق جدا، فقبل ذلك قتلت الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في استراليا واليوم فقدنا شابة من ام الفحم التي لا زالت قضيتها غامضة، فلا يعقل ان يسافرن شابات للحصول على شهادات جامعية ويعدن الى بلداتهن جثثًا هامدة".

ثم قالت:" نسأل الله ان يصبر عائلة قبلاوي على ما اصابهم، فقد سمعنا عنهم كل خير، وجميعنا نشعر بحجم الألام التي تعتصر قلوبهم". وواصلت حديثها وهي تقول:" امل ان نسمع دائما اخبار طيبة ومفرحة، اذ ان اخبار الموت والكوارث باتت تسيطر على مجتمعنا العربي في كل مكان، ونسأل الله ان لا يصيبنا بمكروه".


المواطنة انشراح محاميد

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
أم الفحمسوار قبلاوي مصرع
مئات الطلاب في يوم مفتوح بجامعة حيفا
شارك اليوم الخميس مئات الطلاب الثانويين وممن انهوا تعليمهم الثانوي السنوات الاخيرة من الوسط العربي في اليوم المفتوح الذي نظمته جامعة حيفا . وقد قامت ادارة جامعة حيفا بتجنيد طواقمها التوجيهية والارشادية لتقف لخدمة الطلاب الموشكين على تعليم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
خالد خليفة
على الأحزاب الكف عن المناورات/ خالد خليفة
رائد برهوم
امتحانات الميتساف إلى أين/ رائد برهوم
إبراهيم عبدالله صرصور
الوحدة للإسلامية هي مبدأ/ إبراهيم صرصور
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab