انشراح محاميد من أم الفحم: لا يعقل أن تسافر شاباتنا للحصول على شهادات ويعدن جثثًا هامدة!

في الفيديو - حديث مع المواطنة انشراح محاميد

ما زال سكان أم الفحم ينتظرون تلقي المعلومات الدقيقة حول الأسباب التي اسفرت عن مصرع الطالبة الجامعية سوار قبلاوي (20 عاما) التي توفيت في تركيا يوم امس.

انشراح محاميد من سكان البلدة قالت:" لقد استيقظت صباح اليوم على خبر مؤسف للغاية، ولم اصدق ما شاهدته عبر وسائل الإتصالات المختلفة بان سوار قد فارقت ال حياة . لقد اصبح الوضع مخيف ومقلق جدا، فقبل ذلك قتلت الشابة اية مصاروة من باقة الغربية في استراليا واليوم فقدنا شابة من ام الفحم التي لا زالت قضيتها غامضة، فلا يعقل ان يسافرن شابات للحصول على شهادات جامعية ويعدن الى بلداتهن جثثًا هامدة".

ثم قالت:" نسأل الله ان يصبر عائلة قبلاوي على ما اصابهم، فقد سمعنا عنهم كل خير، وجميعنا نشعر بحجم الألام التي تعتصر قلوبهم". وواصلت حديثها وهي تقول:" امل ان نسمع دائما اخبار طيبة ومفرحة، اذ ان اخبار الموت والكوارث باتت تسيطر على مجتمعنا العربي في كل مكان، ونسأل الله ان لا يصيبنا بمكروه".



المواطنة انشراح محاميد

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