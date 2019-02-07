اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي تكريم دانييلا رحمة عن دورها في تانغو

فنانين

تكريم دانييلا رحمة عن دورها في تانغو
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
16

حيفا
غيوم متفرقة
16

ام الفحم
غيوم متفرقة
17

القدس
غائم جزئ
18

تل ابيب
غائم جزئ
18

عكا
غيوم متفرقة
16

راس الناقورة
غيوم متفرقة
17

كفر قاسم
غائم جزئ
18

قطاع غزة
غائم جزئ
16

ايلات
سماء صافية
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

دانييلا رحمة تنال أول تكريم لها عن دورها في مسلسل تانغو

أعربت دانييلا عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الأول في حياتها، وفخرها بأن تحصل عليه من جهة عريقة ومن دولة الكويت


دانييلا رحمة

لبّت الممثلة دانييلا رحمة دعوة صحيفة "الأنباء" الكويتية العريقة لحضور حفلها الـ43 الذي أقيم في الكويت، بحضور عدد كبير من أهم نجوم الوطن العربي، حيث تمّ تسليمها أول تكريم عن دورها في مسلسل "تانغو" كأفضل ممثلة، إلى جانب تكريم عدد كبير من نجوم الدراما المصرية والخليجية أمثال: ليلى علوي، مصطفى شعبان، سعاد العبدالله، داوود حسين، طارق العلي، هيا الشعيبي، النجم اللبناني وليد توفيق وغيرهم من الشخصيات.

أعربت دانييلا عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الأول في حياتها، وفخرها بأن تحصل عليه من جهة عريقة ومن دولة الكويت، وأعلنت على المسرح أنها كانت تحلم دوماً بأن تصبح ممثلة، لكنها يوماً لم تتوقع أن تمثّل بالعربية وأن تستلم تكريماً عن أول دور لها أيضاً، وشكرت المنتج جمال سنان، والمخرج رامي حنا، وشريك النجاح النجم باسل خياط.

على صعيد آخر، بدأت دانييلا اليوم بتصوير أولى مشاهدها في المسلسل الرمضاني الذي سيجمعها بالنجم باسل خياط، للمخرج رامي حنا، والكاتبة ريم حنا، من إنتاج Eagle Films.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
دانييلا رحمة فن
البرازيل: مصرع 6 لاعبي كرة قدم
شبّ حريق هائل في منشأة مخصصة للاعبين الشبان أودى بحياة 10 أشخاص، في نادي فلامنغو العريق لكرة القدم في البرازيل

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. صالح نجيدات
رسالة الى قادة القائمة المشتركة - بقلم: د.صالح نجيدات
خالد خليفة
على الأحزاب الكف عن المناورات/ خالد خليفة
الدكتور ابرهيم خطيب
بريطانيا العظمى وأزمتها العظمى!/ د.ابرهيم خطيب
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab