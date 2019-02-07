مُسافر حاول تهريب نمر بحقيبة سفره



صورة توضيحية

حاول رجل هنديّ تهريب نمر صغير يبلغ من العمر شهر ولايزيد وزنه عن 1 كيلو غرام، داخل إحدى حقائبه قبل أن يتنبه موظفوا الجمارك لأصوات تخرج من حقيبته ويكتشفوا الأمر.

وكان الرجل، البالغ من العمر 45 سنة، عائدًا لبلاده على متن رحلة جوية قادمة من العاصمة التايلاندية، بانكوك؛ حيث فُضح أمره في مطار تشيناي الهندي، ليتم القبض عليه والتحقيق معه بعد الاشتباه في كونه عضوًا في عصابة دولية لتهريب الحيوانات.

ومن جانبها، أودعت السلطات الهندية النمر الصغير بحديقة أريغنار آنا للحيوان في تشيناي، عقب خضوعه للفحوصات اللازمة.

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