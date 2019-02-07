اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب قرى المرج جامعات / مدارس اخبار المدارس محاضرة حول الدين والانترنت بالرازي اكسال

جامعات / مدارسStudents

محاضرة حول الدين والانترنت بالرازي اكسال
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
15

حيفا
غيوم متفرقة
15

ام الفحم
غيوم متفرقة
16

القدس
غيوم متفرقة
16

تل ابيب
غيوم متفرقة
16

عكا
غيوم متفرقة
15

راس الناقورة
غيوم متناثره
16

كفر قاسم
غيوم متفرقة
16

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
غيوم متفرقة
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
قرى المرج

مدرسة الرازي الشاملة اكسال تنظم محاضرة حول الدين والانترنت

نظمت ادارة مدرسة الرازي الشاملة اكسال محاضرة دينية التي القاها الشيخ الجليل محمود عمري

استمع طلاب الصفوف الثامنة الى محاضرة قيّمة من الشيخ محمود عمري والتي تناولت قيَمًا اخلاقية يحث عليها الاسلام متطرقا لعدة ظواهر تمارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة الرازي الشاملة اكسال، جاء فيه ما يلي: "نظمت ادارة مدرسة الرازي الشاملة اكسال محاضرة دينية التي القاها الشيخ الجليل محمود عمري في الاسبوع القومي للابحار الآمن".

وتابع البيان: "استمع طلاب الصفوف الثامنة الى محاضرة قيّمة من الشيخ محمود عمري والتي تناولت قيَمًا اخلاقية يحث عليها الاسلام متطرقا لعدة ظواهر تمارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي كالتشهير والاساءة للآخرين وعدم احترام الخصوصية مستشهدا بآيات من القران الكريم واحاديث من السنة النبوية ومدعما ذلك بقصص من السيرة النبوية والصحابة التي تحث على دماثة الاخلاق وتعزز المعاملة الحسنة في المجتمع. وفي نهاية المحاضرة شكر مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة الشيخ محمود عمري على اسلوبه الرائع ومعلوماته القيمة وقدم له شهادة تقديرية تعبيرا عن شكره الجزيل على عطائه الجم لاهالي قرية اكسال خاصة والمجتمع عامة"، إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
اكسال الرازي الشاملة انترنت دين
إتهام شقيقين كفركنا بالابتزاز والاعتداء
قدّمت النيابة العامّة في لواء الشمال لائحة إتهام ضد شابين في الثلاثينات من العمر من بلدة كفركنا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
خالد خليفة
على الأحزاب الكف عن المناورات/ خالد خليفة
رائد برهوم
امتحانات الميتساف إلى أين/ رائد برهوم
إبراهيم عبدالله صرصور
الوحدة للإسلامية هي مبدأ/ إبراهيم صرصور
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab