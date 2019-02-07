مدرسة الرازي الشاملة اكسال تنظم محاضرة حول الدين والانترنت

استمع طلاب الصفوف الثامنة الى محاضرة قيّمة من الشيخ محمود عمري والتي تناولت قيَمًا اخلاقية يحث عليها الاسلام متطرقا لعدة ظواهر تمارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة الرازي الشاملة اكسال، جاء فيه ما يلي: "نظمت ادارة مدرسة الرازي الشاملة اكسال محاضرة دينية التي القاها الشيخ الجليل محمود عمري في الاسبوع القومي للابحار الآمن".
وتابع البيان: "استمع طلاب الصفوف الثامنة الى محاضرة قيّمة من الشيخ محمود عمري والتي تناولت قيَمًا اخلاقية يحث عليها الاسلام متطرقا لعدة ظواهر تمارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي كالتشهير والاساءة للآخرين وعدم احترام الخصوصية مستشهدا بآيات من القران الكريم واحاديث من السنة النبوية ومدعما ذلك بقصص من السيرة النبوية والصحابة التي تحث على دماثة الاخلاق وتعزز المعاملة الحسنة في المجتمع. وفي نهاية المحاضرة شكر مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة الشيخ محمود عمري على اسلوبه الرائع ومعلوماته القيمة وقدم له شهادة تقديرية تعبيرا عن شكره الجزيل على عطائه الجم لاهالي قرية اكسال خاصة والمجتمع عامة"، إلى هنا نصّ البيان.
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