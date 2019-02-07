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رئيس مجلس كفرقرع يزور نادي المسنين
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وادي عارة

رئيس مجلس كفرقرع يزور نادي المسنين

زار رئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي فراس أحمد بدحي يوم أمس الاربعاء، نادي المسنين

رئيس مجلس محلي كفرقرع - المحامي فراس بدحي:

رقي كل مجتمع يقاس بمدى اهتمامه بالجيل الذهبي وانه لا يمكن الاستغناء عن خبراته الحياتية التي تشكل منارة لكل قائد ناجح في مجتمعه وان اباؤنا واجدادنا هم اكاديمية ال حياة ويجب التعلم منهم في جميع مجالات وميادين الحياة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن ابراهيم ابو عطا من مجلس كفرقرع المحلي، جاء فيه ما يلي:"زار رئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي فراس أحمد بدحي يوم أمس الاربعاء، نادي المسنين للتعرف على نشاطاته وبرامجه التي تهتم بالمسنين. ورافق رئيس المجلس كل من السيد عصام طيارة مدير قسم الخدمات الاجتماعية، والسيد نضال مصالحة محاسب المجلس والعاملة الاجتماعية وفاء كناعنة مركزة فعاليات نادي المسنين.

وكان في إستقبال الضيوف القاضي المتقاعد السيد محمد سعيد مصاروة رئيس جمعية شيوخ وطموح التي تدير النادي، وأعضاء الجمعية وأعضاء نادي المسنين. ورحب رئيس جمعية شيوخ وطموح السيد محمد سعيد مصاروة برئيس المجلس والحضور، وقدم شرحاً عن نشاطات نادي المسنين التثقيفية والترفيهية، متمنيا لرئيس المجلس المحلي التوفيق والنجاح في مهامه".

وتابع البيان:"وأعرب المحامي فراس أحمد بدحي رئيس المجلس المحلي عن إعتزازه بجمعية شيوخ وطموح الرائدة في خدمة مسني ومسنات كفرقرع، واعدا بالاهتمام بهذه الشريحة الهامة من المجتمع، والتي قدمت الغالي والنفيس، وربت اجيالا من قياديين في جميع المجالات، وقال رئيس المجلس في معرض حديثه:" رقي كل مجتمع يقاس بمدى اهتمامه بالجيل الذهبي وانه لا يمكن الاستغناء عن خبراته الحياتية التي تشكل منارة لكل قائد ناجح في مجتمعه وان اباؤنا واجدادنا هم اكاديمية الحياة ويجب التعلم منهم في جميع مجالات وميادين الحياة".
ووعد رئيس المجلس بتقديم كل المساعدات لتطوير عمل نادي المسنين وبرامجه التي تعود بالفائدة على المسنين والمسنات وبقية فئات المجتمع، مشيرا لأهمية التعاون ما بين المجلس المحلي وجمعية شيوخ وطموح لخدمة جمهور المسنين والمسنات في كفرقرع.
من جانبه أشاد السيد عصام طيارة بالدور الريادي الذي تقوم به جمعية شيوخ وطموح في إدارة النادي من خلال التعاون المباشر والمشترك مع قسم الخدمات الاجتماعية مما ساهم في رقي مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المسنين في كفرقرع، واعدا ان يستمر قسم الخدمات الاجتماعية في الشراكة والتعاون لما في مصلحة لرعاية وخدمة جمهور المسنين"، غلى هنا البيان.

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