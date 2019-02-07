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إحالة شاب إلى عيادة طبية في قلنسوة وحالته متوسطة

تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:45 بلاغا حول إحالة شاب (19 عاما) لتلقي العلاج في عيادة طبية في قلنسوة، إثر تعرّضه لإصابة عميقة وُصفت بالمتوسطة، وبعدها تمّت إحالته لمستشفى مئير لاستكمال العلاج

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قلنسوة: طعن شاب وإصابته بجراح متوسطة
تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:45 بلاغا حول إحالة شاب (19 عاما) لتلقي العلاج

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