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قلنسوة: طعن شاب وإصابته بجراح متوسطة
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المثلث الجنوبي

إحالة شاب (19 عاما) إلى عيادة طبية في قلنسوة إثر تعرضه للطعن وحالته متوسطة

تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:45 بلاغا حول إحالة شاب (19 عاما) لتلقي العلاج

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:45 بلاغا حول إحالة شاب (19 عاما) لتلقي العلاج في عيادة طبية في قلنسوة، إثر تعرّضه لإصابة عميقة وُصفت بالمتوسطة، وبعدها تمّت إحالته لمستشفى مئير لاستكمال العلاج"، إلى هنا نصّ البيان.

 وفي بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء ما يلي: "تلقى مركز الشرطة بلاغا حول إصابة شاب (19 عاما) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للطعن، وتم نقله لتلقي العلاج في عيادة طبية ومن ثمّ أُحيل إلى مستشفى مئير لاستكمال العلاج. وتباشر الشرطة في فحص ملابسات الحادث"، وفقا للبيان.

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قلنسوة: طعن شاب وإصابته بجراح متوسطة
تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:45 بلاغا حول إحالة شاب (19 عاما) لتلقي العلاج

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