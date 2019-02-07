إحالة شاب (19 عاما) إلى عيادة طبية في قلنسوة إثر تعرضه للطعن وحالته متوسطة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:45 بلاغا حول إحالة شاب (19 عاما) لتلقي العلاج في عيادة طبية في قلنسوة، إثر تعرّضه لإصابة عميقة وُصفت بالمتوسطة، وبعدها تمّت إحالته لمستشفى مئير لاستكمال العلاج"، إلى هنا نصّ البيان.
وفي بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء ما يلي: "تلقى مركز الشرطة بلاغا حول إصابة شاب (19 عاما) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للطعن، وتم نقله لتلقي العلاج في عيادة طبية ومن ثمّ أُحيل إلى مستشفى مئير لاستكمال العلاج. وتباشر الشرطة في فحص ملابسات الحادث"، وفقا للبيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- المتابعة: لتكن مظاهرة قلنسوة غدا صرخة غضب ضد تدمير البيوت العربية
- رئيس بلدية قلنسوة بعد اجتماعه بالطيبي والوزير كحلون: نرى بوادر خير في قضية البيوت المهددة بالهدم
- الاحتجاجات مستمرة: العشرات من الطيبة وقلنسوة يتظاهرون ضد سياسة الهدم والتشريد
- حراك نقف معًا بزيارة تضامنية للمنزل المهدد بالهدم في قلنسوة
- مظاهرة في مدخل قلنسوة احتجاجا على هدم البيوت والشرطة تهدد باعتقال من يغلق الشارع
- دعوة لمظاهرة قطرية في قلنسوة ضد هدم المنازل.. أصحاب المنازل المهددة: النضال لن يتوقف
- مظاهرة قطرية في قلنسوة يوم الجمعة تصديا لأوامر هدم البيوت في المدينة
- ضبط شاب من قلنسوة يقود حافلة مع ركاب بدون رخصة
- بلدية قلنسوة تستصدر امرا عاجلا يمنع هدم البيوت في المدينة