المتابعة: لتكن مظاهرة قلنسوة غدا صرخة غضب ضد تدمير البيوت العربية

المحكمة ستبت يوم الأحد القريب في أوامر هدم عدد من البيوت

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية، التي ستجري في قلنسوة غدا بعد صلاة الجمعة، تصديا لأوامر هدم وتدمير عدد من بيوت المدينة. وجاء في بين صادر عن المتابعة:"يوم غد الجمعة، وبدعوة لجنة المتابعة العليا، ومن اللجنة الشعبية، بالتعاون مع بلدية قلنسوة، تنطلق مظاهرة قطرية ضد أوامر تمير بيوت في المدينة، بعد صلاة الجمعة، في الساعة 12 ونصف ظهرا، من الدوار المركزي، نحو الحي الشرقي، حيث بيت الأخ محمد عودة المهدد بالهدم".

واختتم بيان المتابعة:"ويشار إلى أن المحكمة ستبت يوم الأحد القريب في أوامر هدم عدد من البيوت، وهذا سيكون تمهيدا لصدور أوامر تنفيذية لتدمير عدد آخر من البيوت، والرد الشعبي القوي من شانه أن يردع تنفيذ هذه الجرائم"، إلى هنا البيان.

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