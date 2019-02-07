عرابة: المئات يشاركون في فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم

تخلل المعرض فعالية للأطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال"تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة عرابة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد المئات من الأهالي الى معرض الكتب ضمن مشروع " اقرأ تنجح" والذي يقدم للاهالي عروض لشراء الكتب لاطفالهم بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، بهدف تشجيعهم على شراء الكتب.

كما وتخلل المعرض فعالية للأطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال"تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية.

وقد شارك في زيارة المعرض السيدة فاردا سولمون مديرة فرع بنك هبوعليم في عرابة والسيد نزار كناعنة القائم بأعمال رئيس البلدية، والذين رحبوا بالأهل والأولاد المشاركين مؤكدين على أهمية ما يقوم بِه بنك هبوعليم من خلال مشروع "اقرأ تنجح"، والذي يهدف إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات والأولويات.

وقالت فاردا سولمون مديرة الفرع" ان بناء المجتمع بشكل سليم وصحي يبدأ من الثقافة التي تكتسب بالقراءة والمطالعة، ومشروع " اقرأ تنجح" يعزز هذا الأساس الذي يشجع على القراءة ودعمها منذ الصغر، من خلال المعرض وشراء الكتب بسعر قليل يتيح شراء اكبر عدد ممكن".

وأضافت "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي، وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".

إقرا ايضا في هذا السياق: