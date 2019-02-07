اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب سخنين والمنطقة اسواق العرب اقتصاد واستهلاك عرابة: المئات يشاركون بفعالية اقرأ تنجح

اسواق العربEconomy

عرابة: المئات يشاركون بفعالية اقرأ تنجح
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
16

حيفا
غيوم متناثره
16

ام الفحم
غيوم متناثره
16

القدس
غيوم متفرقة
17

تل ابيب
غائم جزئ
17

عكا
غيوم متناثره
16

راس الناقورة
غيوم متناثره
16

كفر قاسم
غيوم متفرقة
17

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
غيوم
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
سخنين والمنطقة

عرابة: المئات يشاركون في فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب اقرأ تنجح في مدينة عرابة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال

تخلل المعرض فعالية للأطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال"تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة عرابة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد المئات من الأهالي الى معرض الكتب ضمن مشروع " اقرأ تنجح" والذي يقدم للاهالي عروض لشراء الكتب لاطفالهم بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، بهدف تشجيعهم على شراء الكتب.

كما وتخلل المعرض فعالية للأطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال"تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية.

وقد شارك في زيارة المعرض السيدة فاردا سولمون مديرة فرع بنك هبوعليم في عرابة والسيد نزار كناعنة القائم بأعمال رئيس البلدية، والذين رحبوا بالأهل والأولاد المشاركين مؤكدين على أهمية ما يقوم بِه بنك هبوعليم من خلال مشروع "اقرأ تنجح"، والذي يهدف إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات والأولويات.

وقالت فاردا سولمون مديرة الفرع" ان بناء المجتمع بشكل سليم وصحي يبدأ من الثقافة التي تكتسب بالقراءة والمطالعة، ومشروع " اقرأ تنجح" يعزز هذا الأساس الذي يشجع على القراءة ودعمها منذ الصغر، من خلال المعرض وشراء الكتب بسعر قليل يتيح شراء اكبر عدد ممكن".

وأضافت "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي، وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
عرابة اقرأ تنجحبنك هبوعليم
قلنسوة: طعن شاب وإصابته بجراح متوسطة
تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 15:45 بلاغا حول إحالة شاب (19 عاما) لتلقي العلاج

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
رائد برهوم
امتحانات الميتساف إلى أين/ رائد برهوم
إبراهيم عبدالله صرصور
الوحدة للإسلامية هي مبدأ/ إبراهيم صرصور
د. هاني العقاد
حوار موسكو/ بقلم: د. هاني العقاد
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab