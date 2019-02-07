انطلاق المؤتمر الصحفي بمكاتب الجبهة في حيفا بحضور أيمن عودة وعايدة توما



من المؤتمر

عقد بعد ظهر اليوم الخميس، مؤتمر صحافي في مكاتب حزب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة في حيفا . وخلال المؤتمر الذي يشارك به المرشح الاول بالقائمة أيمن عودة، المرشحة الثانية في قائمة الجبهة عايدة توما- سليمان، المرشح للمقعد الثالث د. عوفر كسيف وسكرتير الجبهة منصور دهامشة، حول انعقاد ال انتخابات للكنيست الـ 21 وما آلت اليه المفاوضات مع سائر الأحزاب في القائمة المشتركة وتقرير مصير القائمة المشتركة بعد الانشاقاقات الاخيرة.

وقال ايمن عودة: "نشجب بشدة من قام بتحويل القضية الوطنية الى قضية مقاعد ومصالح وتقسيمات، ونوجه رسائل واضحة، صحيح أننا الجسم الأكبر وأننا الاطار الوحيد القادر على عبور نسبة الحسم، وأن فروعنا وقاعدتنا الشعبيّة جاهزة للمعركة الانتخابية، ولكن بالرغم من ذلك، نمد يدنا لجميع الشركاء من أجل أن نحافظ على القائمة المشتركة فهذا هو الموقف الوطني المبدئي.

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