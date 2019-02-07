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كل العرب فنانين فن عربي بعد التشويق.. نوال الزغبي تطلق كده باي

فنانين

بعد التشويق.. نوال الزغبي تطلق كده باي
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بعد فترة من التشويق.. نوال الزغبي تطلق كده باي

أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي الاغنية الاولى من ألبومها الجديد حصريًا عبر تطبيق ديزر

ال أغنية تحمل اسم الألبوم الذي يتضمن عشر أغنيات وسيصدر في 14 شباط الحالي

أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي الاغنية الاولى من ألبومها الجديد "كده باي" حصريًا عبر تطبيق ديزر. ويذكر أنّ الأغنية تحمل اسم الألبوم الذي يتضمن عشر أغنيات وسيصدر في 14 شباط الحالي، وهي من كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عمرو مصطفى، توزيع الهامي الدهامي وانتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

“كده bye”، اغنية مصرية ايقاعية راقصة، كلامها يتمحور حول العلاقة مع الحبيب. وقد عبّر الجمهور عن اعجابه بالأغنية الاولى خاصة بعدما اعتمدت نوال خطة ذكية في الترويج للاعمال من خلال نشرها يومياً برومو لأغنية.

ويعتبر هذا الالبوم بمثابة عودة مدوية لنوال الى خطها الموسيقي الذي احبها الناس به، حيث تتعاون مجددًا مع احد شركاء نجاحها الملحن عمرو مصطفى في ثلاث أغنيات بينها اغنية الهيت في الالبوم “كده باي” التي كتبها ايمن بهجت قمر، بالإضافة الى اغنية “جوّا قلبه” من كلمات امير طعيمة، وأغنية “مش خايفة” من كلمات خالد تاج الدين، هذا بالإضافة الى اغنية “ماتصبّح صبّح” من كلمات والحان عمرو المصري وتوزيع توما، واغنية “محاية” من كلمات مازن ضاهر والحان فضل سليمان، كل هذه الأغنيات ستكون حديث الناس وسيرددها الجمهور العربيّ فور كشف النقاب عن كل الأعمال.

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بعد فترة من التشويق.. نوال الزغبي تطلق كده باي
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