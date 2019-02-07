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كل العرب فنانين فن عربي سلافة معمار تباشر تصوير مسلسلين جديدين

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سلافة معمار تباشر تصوير مسلسلين جديدين
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سلافة معمار تباشر تصوير مسلسلين جديدين

تنهمك النجمة والممثلة السوريّة سلافة معمار بجدول اعمال حافل، حيث دخلت تصوير مسلسلين جديدين

المسلسل الأول يحمل اسم الحرملك والآخر بعنوان مسافة أمان

تنهمك النجمة والممثلة السوريّة سلافة معمار بجدول اعمال حافل، حيث دخلت تصوير مسلسلين جديدين في الفترة الحالية، الأول يحمل اسم الحرملك والآخر بعنوان مسافة أمان.

وبدأت معمار تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد “الحرملك” في الامارات وتحديداً في “العين”، حيث تم بناء ديكور خاص ليتناسب مع أجواء القصة التاريخية. العمل، الذي سيعرض في رمضان 2019، يتحدث عن دمشق في مرحلة احتلال التركي لسوريا ويرصد الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك المرحلة.

وتلعب “سلافة” في العمل دور “قمر” التي تملك “حانة”. كما انها ستطل بلوك جديد سيشكل مفاجأة لجمهورها. ويضم المسلسل مجموعة من الوجوه التمثيلية نذكر منهم سلافة معمار، سامر المصري، جمال سليمان، باسم ياخور، خالد الصاوي، درة وغيرهم.

من جهة أخرى، تبدأ سلافة تصوير مسلسلها الجديد “مسافة امان” قريباً. تلعب سلافة في العمل شخصية “سلام” التي ستمر بتجربة قاسية وموقف صعب بعد اختطاف زوجها. يتحدث المسلسل عن العلاقات الاجتماعية ما بعد الحرب. ويضم نخبة من الممثلين نذكر منهم الى جانب سلافة كل من قيس الشيخ نجيب، عابد فهد، كاريس بشار، نادين تحسين بيك، يتولى اخراجه الليث حجو.

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