ملحم زين ولارا اسكندر ضيفا ديو المشاهير

مقدمة البرامج دوللي عياش غادرت الاسبوع الماضي بعدما حصلت على أقل نسبة تصويت

يستقبل برنامج ديو المشاهير مساء الاحد 10 شباط/فبراير مجموعة من الفنانين وهم ملحم زين، لارا اسكندر وهيثم الشوملي لأحياء البرايم الحادي عشر من البرنامج الترفيهي، الذي يعرض عبر شاشة MTV .

وكانت مقدمة البرامج دوللي عياش قد غادرت الاسبوع الماضي بعدما حصلت على أقل نسبة تصويت ومنحت مبلغ 7000 دولار اميركي الى جمعية عياش للطفولة.

ويستمر كل من الوليد الحلاني، ليليان نمري، عباس جعفر، فاليري ابو شقرا، طوني بارود، في المنافسة، فمن سيخرج هذا الاسبوع؟ يذكر أنّ “ديو المشاهير” اخراج كميل طانيوس، تقديم الاعلامية انابيلا هلال، انتاج ناي نفاع ورمزي نصر.

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