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كل العرب فنانين فن عربي نانسي عجرم تهدي مولودتها أغنية مؤثرة

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نانسي عجرم تهدي مولودتها أغنية مؤثرة
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نانسي عجرم تهدي مولودتها الجديدة أغنية مؤثرة

أهدت النجمة نانسي عجرم مولودتها الجديدة ليا أغنية تحمل اسمها،

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نشرت نانسي الاغنية على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب على طريقة ليريك فيديو

أهدت النجمة نانسي عجرم مولودتها الجديدة "ليا" أغنية تحمل اسمها، وهي من كلمات منير بو عساف، الحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق. ونشرت نانسي الاغنية على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب على طريقة ليريك فيديو. ويقول مطلعها “كأنو هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيا عم برجع احلم باليوم بدي ارجع اوعا عليها بنص الليل وغطيها.. قلبي لي قسمتو على تلاتي تركتلك مطرح فاضي تيكمل معنى حياتي تيبقى قلبي راضي ميلا سكنتا دقاتو ايلا روحي لجواتو ولما جيتي هلأ صيرتي انت حياتو يا ليا”.

وكانت نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم قد رُزقا بمولودتهما الثالثة يوم الجمعة، 1 شباط/فبراير الحالي. واطلقت نانسي وزوجها اسم “ليا” أي LYA على الطفلة المولودة حديثاً.

نانسي عجرم

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