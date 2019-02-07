عائلة قبلاوي من أم الفحم: نطلب من الجميع التروي وعدم إطلاق تحليلات حول أسباب وفاة سوار



الشرطة التركية اعتقلت شقيق الضحية ووالدها، وتحقق بشبهات حول جريمة قتل وكذلك باتجاهات اخرى

تسود حالة من الحزن والألم لدى عائلة قبلاوي في أم الفحم بعد أن تلقت خبر مصرع ابنتهم الطالبة الجامعية سوار (20 عاما) في تركيا.

وفي حديث مع أقرباء العائلة قالوا: "حتى الآن لا تتوفر لدينا أي معلومات حول ما جرى وما هي الأسباب التي أسفرت عن وفاة الشابة سوار. جميعنا ننتظر نتائج التحقيقات، ومن جهة اخرى نناشد الجميع بعدم اطلاق اشاعات وتحليلات التي يمكن ان تمس بالعائلة ومفضل التروي حتى نحصل على المعلومات الدقيقة".

يشار إلى أن الشرطة التركية اعتقلت شقيق الضحية ووالدها، وتحقق بشبهات حول جريمة قتل وكذلك باتجاهات اخرى، لا سيما أن الشابة لقيت مصرعها بعد أن وقعت من شرفة البيت الذي تسكن فيه".

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