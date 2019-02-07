عائلة قبلاوي من أم الفحم: نطلب من الجميع التروي وعدم إطلاق تحليلات حول أسباب وفاة سوار

الشرطة التركية اعتقلت شقيق الضحية ووالدها، وتحقق بشبهات حول جريمة قتل وكذلك باتجاهات اخرى
تسود حالة من الحزن والألم لدى عائلة قبلاوي في أم الفحم بعد أن تلقت خبر مصرع ابنتهم الطالبة الجامعية سوار (20 عاما) في تركيا.
وفي حديث مع أقرباء العائلة قالوا: "حتى الآن لا تتوفر لدينا أي معلومات حول ما جرى وما هي الأسباب التي أسفرت عن وفاة الشابة سوار. جميعنا ننتظر نتائج التحقيقات، ومن جهة اخرى نناشد الجميع بعدم اطلاق اشاعات وتحليلات التي يمكن ان تمس بالعائلة ومفضل التروي حتى نحصل على المعلومات الدقيقة".
يشار إلى أن الشرطة التركية اعتقلت شقيق الضحية ووالدها، وتحقق بشبهات حول جريمة قتل وكذلك باتجاهات اخرى، لا سيما أن الشابة لقيت مصرعها بعد أن وقعت من شرفة البيت الذي تسكن فيه".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- شبهات حول جريمة قتل: الشرطة التركية تعتقل والد وشقيق الطالبة الجامعية سوار قبلاوي
- ام الفحم: د. يوسف جبارين المعلومات الرسميّة حتى الآن محدودة بخصوص الطالبة سوار قبلاوي
- غموض يكتنف حادثة مصرع سوار قبلاوي من ام الفحم بتركيا وأبو عرار يطالب بالكشف عن ملابسات وفاتها
- العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي (20 عاما) من ام الفحم في مدينة ازميت بتركيا