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كل العرب مطبخ اطباق رئيسية طريقة تحضير معكرونة بشاميل بالتونة

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طريقة تحضير معكرونة بشاميل بالتونة
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طريقة تحضير معكرونة بشاميل بالتونة

طريقة تحضير معكرونة بشاميل بالتونة من مطبخ العرب.كوم..صحتين

المقادير
 - معكرونة : عبوة (كبيرة الحجم / الشكل المفضل)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- طحين : 2 ملعقة كبيرة
- حليب : 2 كوب
- جبن الشيدر : كوب ونصف (مبشور)
- عصير الليمون : 3 ملاعق صغيرة
- الماسترد : ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- التونا : علبتين (مصفاة)
- بقسماط : ربع كوب (كعك مطحون)

 
صورة توضيحية
طريقة التحضير
 1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة

2. اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد وصفيها واتركيها جانباً.

3. سخني الزبدة في قدر غير لاصق على نار متوسطة وأضيفي الطحين واخلطي جيداً حتى يتحمص الطحين ويصبح ذهبي اللون.

4. ارفعي القدر عن النار وأضيفي الحليب مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل الطحين ثم أعيدي القدر للنار و حركي حتى يصبح القوام كثيفاً.

5. أضيفي نصف كمية جبن الشيدر المبشور وعصير الليمون والماسترد والملح والفلفل واخلطي جيداً.

6. وزعي المكرونة وأضيفي التونة واخلطيها جيداً في طبق الفرن ثم انثري البقسماط فوقها.

7. أضيفي البشاميل فوقها ووزعي باقي كمية جبن الشيدر فوقها.

8. أدخلي الطبق للفرن المحمى مسبقاً لمدة 30 دقيقة حتى يذوب الجبن ويصبح الوجه ذهبياً وقدميها ساخنة.

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