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كل العرب أخبار اخبار الكنيست د.شحادة لـarabTV: من ادى الى تفكك المشتركة هو الطيبي

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د.شحادة لـarabTV: من ادى الى تفكك المشتركة هو الطيبي
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د.امطانس شحادة لـarabTV: من ادى الى تفكك المشتركة هو الطيبي وائتلافنا مع الجبهة سيكون وفقا للندية

ضمن برنامج لقاء خاص عبر تلفزيون العرب اجرى الزميل فايز اشتيوي حوار مع رئيس قائمة التجمع الوطني للانتخابات البرلمانية المقبلة د.امطانس شحادة

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مازن غنايم يحمل مشروع التجمع وانه حصل على نسبة 64 بالمائة من اعضاء مؤتمر التجمع
الطيبي لم يطرح الى اليوم ما يريد ،واليوم لا يريد احد ارجاع العربية للتغيير الى القائمة المشتركة
الطيبي اطول اعضاء الكنيست عمرا وهو يقرر كل شيء، غدا مؤتمر العربية للتغيير فمن يعرف من يتنافس على المقعد الاول والثاني والثالث ؟

لن يكون هنا تحالف مع الجبهة على قاعدة الاكثر للجبهة والتجمع يستعد لخوض ال انتخابات لوحده اذا لم تسفر اللقاءات عن اقرار تحالف

ضمن برنامج لقاء خاص عبر تلفزيون العرب اجرى الزميل فايز اشتيوي حوار مع رئيس قائمة التجمع الوطني للانتخابات البرلمانية المقبلة د.امطانس شحادة الذي تطرق الى امور عديدة تتعلق بالانتخابات المقبلة وإمكانيات التحالف المطروحة على الطاولة.


وأوضح شحادة ان استقالة عدد من اعضاء اللجنة المركزية للتجمع بعد مؤتمر التجمع تندرج في اطار التنوع الفكري في التجمع وانه يتفهم تبريرات هؤلاء ، لكنه أكد انهم ابناء التجمع ولن يتركوه.
وعن قراره بالترشح للمكان الاول في قائمة التجمع رغم كونه امينا عاما للتجمع قال ان الدستور لا يمنع منه الترشح وانه اتخذ قراره هذا بالتشاور مع اعضاء في التجمع وانه لم يُطلب منه الاستقالة او عدم الترشح.
وبالنسبة لترشيح مازن غنايم قال شحادة : مازن غنايم يحمل مشروع التجمع وانه حصل على نسبة 64 بالمائة من اعضاء مؤتمر التجمع. وفيما يخص القائمة المشتركة قال :الاحتمال ضئيل جدا لإعادة تركيب القائمة المشتركة من جديد وان من ادى الى تفكك المشتركة هو الطيبي الذي لم يطرح الى اليوم ما يريد ،واليوم لا يريد احد ارجاع العربية للتغيير الى القائمة المشتركة.

وتابع :"صحيح ان علاقتنا مع العربية للتغيير تحسنت في اخر ثلاث سنوات لكنها تضررت بسبب المماطلة في عملية التناوب".
وأوضح شحادة ان التجمع عقد جلسة مع الجبهة للتباحث في مسألة خوض الانتخابات ضمن تحالف ثنائي، والتجمع مستعد للتحالف مع الجبهة او مع الاسلامية ، امكانية خوض الانتخابات ضمن تحالف ثلاثي، الجبهة ، التجمع والإسلامية واردة، ومن جهة اخرى يستعد التجمع لخوض الانتخابات لوحده اذا لم تسفر اللقاءات عن اقرار تحالف ، لن يكون هنا تحالف مع الجبهة على قاعدة الاكثر للجبهة.
وقال دكتور امطانس شحادة ان طرح مسألة البرايمرز، أي انتخاب اعضاء القائمة المشتركة طرح غير منطقي بالمرة ، وتساءل ما هي الالية لذلك وكيف يمكن للجمهور ان ينتخب اعضاء المشتركة وهم من اربعة احزاب. نحن نفضل بناء تحالفات وطنية جديدة لخوض الانتخابات والأمر سيحسم خلال اسبوع.
وأكد ان الطيبي لا يستطيع خوض الانتخابات لوحده وهو يفتش عن تحالفات، وتابع: "الطيبي اطول اعضاء الكنيست عمرا وهو يقرر كل شيء غدا مؤتمر العربية للتغيير فمن يعرف من يتنافس على المقعد الاول والثاني والثالث ؟ هذا الامر مناف للديمقراطية".

كلمات دلالية
انطلاق المؤتمر الصحفي بمكاتب الجبهة في حيفا
عقد بعد ظهر اليوم الخميس، مؤتمر صحافي في مكاتب حزب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة في حيفا

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