وزارة المعارف تهنئ أهلية أم الفحم لتفوقها في التعليم التكنولوجي

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المدرسة الأهلية، أم الفحم، جاء فيه ما يلي: "تلقى مدير المدرسة الأهلية عتيد في أم الفحم، الأستاذ أحمد كبها، رسالة من السيد أهارون فاينبرغ مدير مشروع دمج طلاب التخصصات التكنولوجية في الصناعة في وزارة المعارف والثقافة مفادها أن المدرسة حصلت على شهادة تقدير على انجازاتها المتميزة بنسبة عدد الطلاب المتأهلين في الفروع التكنولوجية للسنة الدراسية 2017-2018. حيث تم تعميم الرسالة على كل من: مدير لواء حيفا في وزارة المعارف، مفتش المدرسة وجمعية التوعية".

وتابع البيان: "وبناء على ذلك تمت دعوة مدير المدرسة وطاقم المعلمين في الفروع التكنولوجية لحضور مؤتمر معلمين ومدارس متفوقة في التعليم التكنولوجي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19.2.2019 ضمن معرض الفروع التكنولوجية في حولون.

يشار الى ان الفروع التكنولوجية في المدرسة "الأهليّة" هي من أساسات التخصصات في المدرسة، وتضم الفروع: علوم الحاسوب-فيزياء، الكترونيكا-فيزياء واعلام محوسب-بيولوجيا"، إلى هنا نص البيان.

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