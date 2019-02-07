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أعضاء من حزب التجمع يجتمعون بسلّام في بلدية الناصرة
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الناصرة والقضاء

أعضاء من حزب التجمع يجتمعون بعلي سلّام في بلدية الناصرة: جلسة مهمة تحمل في طياتها مفاجآت

التقي أعضاء من التجمع الوطني الديموقراطي اليوم الخميس في بلدية الناصرة برئيسها علي سلام، في اجتماع تمحور حول مصير القائمة المشتركة .حيث أنّه تبادل الطرفان الاقتراحات لم تعرف فحواها بعد حتى الآن، وقد يكون هذا الاجتماع بادرة خير لاستعادة ال

التقى أعضاء من التجمع الوطني الديموقراطي اليوم الخميس في بلدية الناصرة برئيسها علي سلام ، في اجتماع تمحور حول مصير القائمة المشتركة .حيث أنّه تبادل الطرفان الاقتراحات لم تعرف فحواها بعد حتى الآن، وقد يكون هذا الاجتماع بادرة خير لاستعادة المشتركة بمركباتها الأربعة.


بعد الجلسة
كما وصرّح مصدر في التجمع أنّه: "كانت لدينا جلسة مهمة في بلدية الناصرة مع الرئيس علي سلام، تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت التي سيتم الافصاح عنها لاحقًا".
تفاصيل أخرى سنوافيكم بها لاحقًا، ومن الجدير ذكره أنّ الدكتور منصور عباس رئيس القائمة الموحّدة في طريقه إلى بلدية الناصرة ليجتمع مع علي سلام للبحث في موضوع القائمة المشتركة.

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كلمات دلالية
التجمع علي سلام الناصرة القائمة المشتركة
أعضاء من حزب التجمع يجتمعون بسلّام في بلدية الناصرة
التقي أعضاء من التجمع الوطني الديموقراطي اليوم الخميس في بلدية الناصرة برئيسها علي سلام، في اجتماع تمحور حول مصير القائمة المشتركة .حيث أنّه تبادل الطرفان الاقتراحات لم تعرف فحواها بعد حتى الآن، وقد يكون هذا الاجتماع بادرة خير لاستعادة ال

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