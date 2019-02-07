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اعتقال والد وشقيق الطالبة الجامعية سوار قبلاوي
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وادي عارة

شبهات حول جريمة قتل: الشرطة التركية تعتقل والد وشقيق الطالبة الجامعية سوار قبلاوي

ألقت الشرطة التركية القبض على والد وشقيق الطالبة سوار قبلاوي (20 عامًا) من أم الفحم في مدينة ازميت التركية، للتحقيق في مقتلها.

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الطالبة المغدورة

ألقت الشرطة التركية القبض على والد وشقيق الطالبة سوار قبلاوي (20 عامًا) من أم الفحم في مدينة ازميت التركية، للتحقيق في مقتلها. هذا وتمّ الاعتقال بعد الاشتباه بأنّ هذه الحادثة لم تكن حادثة عادية بل إنّ الحديث يدور عن جريمة قتل، ولا زالت المعلومات غير واضحة تماما.

هذا ويشار إلى أنّه تمّ العثور يوم أمس على جثة الطالبة سوار قبلاوي حيث تسكن في بلدة ازميت التركية، إذ أنها متواجدة هناك من أجل دراسة اللغة التركية استعدادا للحاق بكلّيّة الطب لاحقًا، لكن يد القدر طالتها قبل أن تحقق أحلامها.

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