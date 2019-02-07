إصابة رجل بجراح خطيرة جرّاء انقلاب جرار زراعي في زيمر



من المكان

وقع في زيمر حادث طرق اسفر عن انقلاب جرار زراعي واصابة سائقه من سكان الضفة الغربية بجراح خطيرة نقل عبر اثرها الى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج بواسطة اسعاف نجمة داوود الحمراء. هذا ووصلت الشة الى المكان وياشرت بفحص اسباب الحادث.

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