مدرسة المشهد ب‎ تنظم فعاليات حول الإنترنت الآمن



خلال فعاليات استخدام الانترنت الآمن

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة المشهد ب، جاء فيه ما يلي: "بالتنسيق مع مدير المدرسة الاستاذ عصام سليمان خصصت مدرسة المشهد ب هذا الاسبوع للانترنت الآمن بعنوان: أيضا في الشبكة يوجد حدود، حيث أقيمت فعاليات صفية من قبل المربين وحصص الحاسوب وعروض محوسبة تشرح حسنات وسيئات الانترنت وخاصة أنه سلاح ذو حدين وقد أعطت المدرسة اهتماما للموضوع بعد أن باتت المجتمعات في العالم يسودها العنف بلا حدود، فوجدنا من الواجب أن نقوم بتوعية الطلاب للاستخدام الامن للشبكة التي تحولت لآلة سلبية اخلاقيا".

وتابع البيان: "سارت الفعاليات على النحو التالي: الصفوف الرابعة والخامسة: مشاهدة محاضرة عن بعد وببث مباشر.

الصفوف السادسة: محاضرة من قبل الشرطة الجماهيرية بارشاد السيد سامي خلايلة ابو المجد.

الصفوف الاولى والثانية والثالثة: مشاهدة فيلم تربوي + اوراق عمل.

في النهاية تم توزيع منشور الوزارة على الطلاب الذي يوجه للتصرف السليم في الشبكة"، إلى هنا نصّ البيان.

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