مجهولون يعبثون ويدمرون رياض الاطفال الجديدة في طلعة عارة

قام مجهولون بدخول روضات الاطفال الجديدة في قرية زلفة والتي تم اعدادها لاستقبال اطفالنا في مطلع العام الدراسي القادم بتدمير الممتلكات داخلها عابثين بكل ما فيها.

وقال محمود جبارين رئيس المجلس المحلي طلعة عارة الذي شجب هذا العمل واستنكره بشدة مشيرا الى ان اخلاقنا وقيمنا التي نشأنا وتربينا عليها في قرى طلعة عارة لا تسمح بمثل هذه الاعمال وانه سيعمل بكل قوة على معالجة الامر مع الجهات المختصة.



هذا وقد قامت الشرطة بزيارة الموقع وتعمل على كشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة. اما السيد توفيق جبارين مدير قسم المعارف فقد اشار الى حرمة المكان الذي يتلقى به اطفالنا التربية والتعليم والذي لا يقل عن حرمة المساجد متمنيا الا تتكرر مثل هذه الاعمال مستقبلا.

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