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إصابات بينها خطيرة بحادث قرب الكسيفة
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النقب

إصابات بينها خطيرة بحادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة قرب الكسيفة

استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 09:54 حول حادث طرق وقع على شارع رقم 80 باتّجاه الكسيفة


من المكان - تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 09:54 حول حادث طرق وقع على شارع رقم 80 باتّجاه الكسيفة، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية لخمسة مصابين بينهم مصاب (50 عامًا) وصفت جراحه بالخطيرة مع إصابة في الرأس، مصابة (30 عامًا) بجراح متوسطة،  و3 آخرين بجراح طفيفة، وأحيسلوا لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا" وفقًا للبيان.

 

هذا وأفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ أنّه: "وقع حادث طرق بين شاحنة و سيارة على شارع رقم 80 قرب عراد ديمونة وعملت الطواقم على انقاذ سيدتين بحالة خطيرة وثالثة بجراح متفاوتة طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على انقاذ العالقين ونقلهم الى المشفى لتلقي العلاج" إلى هنا نصّ البيان.

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