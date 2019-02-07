يوسف شاهين عضو المكتب السياسي للعربية للتغيير: نحن خارج المشتركة ولا نريد رئاستها او مقاعدها

قال يوسف شاهين عضو المكتب السياسي للعربيه للتغيير: "العربية للتغيير ستخوض ال انتخابات بقائمتها المستقلة ونرفض المحاصصات ولا نريد رئاسة المشتركة ونحن خارج اذا الاطار . نقطة سطر جديد. وعقدت الامس العربية للتغيير اجتماعا لمكتبها السياسي حيث اكد شاهين ان الجهود الان منصبة كلها على انجاح المؤتمر العام غداً الجمعة".

إقرا ايضا في هذا السياق: