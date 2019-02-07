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كل العرب حيفا والمنطقة أخبار محاكم وجنائيات دالية الكرمل: اعتقال أب وابنه وابنته بشبهة تزييف نقود

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دالية الكرمل: اعتقال أب وابنه وابنته بشبهة تزييف نقود
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حيفا والمنطقة

اعتقال أب وابنه وابنته من دالية الكرمل بشبهة تزييف عملات نقدية ورقية

اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين من سكان دالية الكرمل أب واثنين من أبنائه (47، 23، 21 عامًا)، بشبهة تزييف عملات ورقية من فئة 100 و200 شاقل


تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين من سكان دالية الكرمل أب واثنين من أبنائه (47، 23، 21 عامًا)، بشبهة تزييف عملات ورقية من فئة 100 و200 شاقل".

وتابع البيان: "بدأت هذه القضية مع تلقي الشرطة لعدد من الشكاوى من التجار في منطقة دالية الكرمل، فيما يتعلق بالعملات الورقية المشتبه بتزويرها والتي حصلوا عليها مقابل بضاعتهم المباعة. ومن تحقيقات أجرتها الشرطة في مركز حيفا ، تمّ العثور على المشتبهين أب وابنه وابنته، وخلال التفتيش داخل منزلهم تمّ ضبط معدّات استخدمت في التزييف، ومبلغ 20000 شيكل يشتبه أنه مزيف. المشتبهون الثلاثة سيمثلون أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية" وفقًا للبيان.

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دالية الكرمل
دالية الكرمل: اعتقال أب وابنه وابنته بشبهة تزييف نقود
اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين من سكان دالية الكرمل أب واثنين من أبنائه (47، 23، 21 عامًا)، بشبهة تزييف عملات ورقية من فئة 100 و200 شاقل

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