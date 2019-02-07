إصابة 3 أشخاص بجراح بحادث طرق قرب أم الفحم

وقع حادث طرق بين سيارتين على شارع ميعامي وهرعت الطواقم الطبية الى المكان. وقد اسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص باصابات،وصفت بالطفيفة ونقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج نتمتى للمصابين السلامة والشفاء العاجل . وباشرت الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث.

إقرا ايضا في هذا السياق: