إصابة 3 أشخاص بجراح بحادث طرق قرب أم الفحم

وقع حادث طرق بين سيارتين على شارع ميعامي وهرعت الطواقم الطبية الى المكان. وقد اسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص باصابات،وصفت بالطفيفة ونقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج نتمتى للمصابين السلامة والشفاء العاجل . وباشرت الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث.
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