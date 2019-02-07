اعتقال مشتبهين من اللد بتشغيل محل للقمار في الرملة

تصوير الشرطة
أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "خلال نشاطات للشرطة للحد من ظاهرة القمار والمقامرة، وبحملة على شارع فايتسمان في الرملة، وباشرت الشرطة التفتيش داخل محل وضبطت حواسيب وماكنات للقمار ومبلغا نقديا بقيمة آلاف الشواقل، أفراد الشرطة اعتقلوا مشتبهين اثنين بتشغيل المكان _45 و68 عامًا) من سكان اللد" وفقًا للبيان.
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