طبريا: العثور على جثة سيدة قرب مستشفى بوريا والشرطة تحقق

تصوير الشرطة
أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا حول العثور على جثة سيدة قرب العيادات الخارجية في مستشفى بوريا في طبريا، هذا ولا زالت هوية الضحية وخلفية الحادثة غير واضحتين، والشرطة في المكان وباشرت التحقيق" وفقًا للبيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- د. عباس: ما يشهده مسجد البحر في طبريا هو جريمة ونطالب بتسليم ادارته للوقف الإسلامي
- لأول مرة منذ نكبة 48: رفع الآذان في مسجد البحر في طبريا بعد البدء بتحويله لمتحف
- ميزان تطالب بلدية طبريا بالوقف الفوري للانتهاكات في مسجد البحر
- هبوعيل كوكب يواصل انحداره بخسارته أمام طبريا بهدف مقابل لا شيء
- طبريا: انقاذ 20 عالقًا من بناية بعد اندلاع حريق هائل
- ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار وتوقعات بالمزيد
- العثور على جثة شخص داخل شقة في طبريا
- انتصار هبوعيل باقة الغربية على طبريا بثلاثة أهداف مقابل هدف
- فيديو: الرياح الشديدة تسحب رجلا بقاربه المطاطي في بحيرة طبريا والشرطة تتمكن من انقاذه