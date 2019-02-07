طبريا: العثور على جثة سيدة قرب مستشفى بوريا والشرطة تحقق



تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا حول العثور على جثة سيدة قرب العيادات الخارجية في مستشفى بوريا في طبريا، هذا ولا زالت هوية الضحية وخلفية الحادثة غير واضحتين، والشرطة في المكان وباشرت التحقيق" وفقًا للبيان.

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