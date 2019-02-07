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كل العرب المغار والقضاء أخبار محاكم وجنائيات العثور على جثة سيدة قرب مستشفى بوريا

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العثور على جثة سيدة قرب مستشفى بوريا
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المغار والقضاء

طبريا: العثور على جثة سيدة قرب مستشفى بوريا والشرطة تحقق

استلم مركز الشرطة بلاغًا حول العثور على جثة سيدة قرب العيادات الخارجية في مستشفى بوريا في طبريا، هذا ولا زالت هوية الضحية وخلفية الحادثة غير واضحتين


تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا حول العثور على جثة سيدة قرب العيادات الخارجية في مستشفى بوريا في طبريا، هذا ولا زالت هوية الضحية وخلفية الحادثة غير واضحتين، والشرطة في المكان وباشرت التحقيق" وفقًا للبيان.

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