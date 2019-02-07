لا تبتعد كثيرًا عن المحيطين ولا تنعزل عن العالم فهم يكنون لك الحب والاحترام.

مهنيًا: أجواء متوترة في العمل قد تجعلك تتهور في اتخاذ بعض القرارت.

عاطفيًا: حاول تلطيف الأجواء مع الحبيب بدعوته إلى عشاء رومانسي.

صحيًا: تابع ممارسة نشاطاتك الرياضية لتحافظ على صحتك وتبقى معافى.



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