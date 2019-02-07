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كل العرب منبر العرب شعر دوائر العدم المنسية/ بقلم: عطاف مناع صغير

منبر العربHyde Park

دوائر العدم المنسية/ بقلم: عطاف مناع صغير
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دوائر العدم المنسية/ بقلم: عطاف مناع صغير

لما ذا تختفي النِّساء لماذا تُقتل الفَتيات لما كلُّ هذه الأرقام لما تَتصدر الصُّحفُ عَناوينَهن لما تُزهقُ أرْواحَهن وبعد أيامٍ ..!

لما ذا تختفي النِّساء
لماذا تُقتل الفَتيات لما كلُّ هذه الأرقام
لما تَتصدر الصُّحفُ عَناوينَهن
لما تُزهقُ أرْواحَهن
وبعد أيامٍ ..!
من دوائِرَالإعلام
تَتلاشى أَخبارهُن
وتعودُ الذِّكريات ...
تتوهجُ الأرواح
لموجةٍ عارمةٍ نَحتت النَّواقيرَ في الجِبالِ الأزلية
تترك في كلِّ ناقورةٍ رسالةً وحَكايا مَنسية..

وفي صباحٍ قادم
تأتي عاصفةٌ وموجةٌ غاضبة
تَثورُ الذِّكرى
في أرواحٍ ونفوسٍ ثاكلةٍ
تَتشرنقُ بالألم والحَصرة الفردية
في بيوتٍ وبوتٍ وقصصٍ مروية
وكأن الطَّير في أعالي السَّماء المُتهم
وكان الرِّيح الصَّرصر ألَمت بِهن
فاجْتازت الحدودَ والقمم !
لماذا ماتت يارا وآية
لماذا اخْتفت سارة وزكية
لماذا وُجدت سِوار جثةً مرميةً
في بلاد الغربةِ تركيا !
لماذا دُفنت فوق التراب رُقيَّة!!

فاطمة كانت بنت ذكيِّة
ولَمَا كانت بِنت محمية!
رُوزا قَطفت الزَّيتون وجَمعت الحبَّ
في المُروج والأراضِي النَّقيةِ
وعزيزةٌ لم تَأبه لحاجزٍ فحَطمتْ الجْدرانَ
وكسَرت الصَّمت بروحٍ قوية
وكُلهن في حَلقات الاختفاء والقتل كنَّ الضحية !
وبتنَّ في دوائِر العَدم المَنسية!

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