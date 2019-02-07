غموض يكتنف حادثة مصرع سوار قبلاوي من ام الفحم بتركيا وأبو عرار يطالب بالكشف عن ملابسات وفاتها

النائب طلب ابو عرار يهاتف مكتب الرئيس التركي مطالبا السلطات التركية بالكشف عن ملابسات مصرع الطالبة سوار قبلاوي

ما زال الغموض يكتنف حادثة مصرع الشابة سوار زكريا قبلاوي (20 عاما) من ام الفحم التي لقيت مصرعها في مدينة ازميت التركية حيث عثر عليها ملقاء على الأرض بعد أن سقطت من شرفة منزلها.



الطالبة المغدورة سوار قبلاوي

الشرطة تحقق حول شبهات جريمة قتل واتجاهات اخرى. الشابة سافرت مع والدها قبل ثلاث شهور وتدرس في تركيا، بينما والدها يعمل هناك. وأشارت العائلة أنّها فقدت الإتصال مع الأب وابنه وهي تنتظر تلقي معلومات حول مل جرى. وزارة الخارجية الآسرائيلية اشارت بان الصورة غير واضحة وهي تتابع الملف.

هذا ووصل بيان صادر عن مطتب النائب طلب أبو عرعر جاء فيه ما يلي: "توجه النائب طلب ابو عرار برسالة مستعجلة ومن خلال مهاتفة مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صباح اليوم الخميس، طالب فيهما بتزويده بالمعلومات الوافية والرسمية، والتحقيقات الجارية، حول مصرع الطالبة سوار زكريا قبلاوي بطلب من أهلها في الداخل وخاصة أمها التي سمعت الخبر وليس لها اي جهة للتواصل معها".

وأضاف البيتان: "وذلك من اجل معرفة الحقائق، مراعاة لظروف الام والعائلة، ومنها للتأويلات والتحليلات غير المطلوبة. وطالب ابو عرار في رسالته بالإسراع في تزويده بالمعلومات. وتجدر الإشارة الى ان النائب ابو عرار بتواصل مع خال الفقيدة في البلاد" إلى هنا نصّ البيان.

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