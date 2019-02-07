رئيس بلدية قلنسوة بعد اجتماعه بالطيبي والوزير كحلون: نرى بوادر خير في قضية البيوت المهددة بالهدم

بعد ان جلس رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وعضو الكنيست الدكتور احمد طيبي اول امس مع وزير المالية كحلون، طلبت النيابة العامة تأجيل جلسة المحكمة التي تقررت في يوم 10/2/2019، وطلبت اختيار موعد اخر خلال هذا الشهر من بين التواريخ التالية 20 او 24 او 25.
يشار الى ان بلدية قلنسوة كانت قد قدمت بواسطة المحامي قيس ناصر التماسا للمحكمة المركزية في اللد لتجميد اوامر الهدم، وقد اجرى سلامة اتصالاته المكثفة مع جهات مسؤولة بما فيها مكتب المالية ومكتب رئيس الحكومة، وعلى ما يبدو ان هذه الخطوات كانت احدى اسباب قرار النيابة العامة.
رئيس بلدية قلنسوة قال:" نحن مستمرون للعمل امام جميع الجهات المختصة حتى نحصل على تجميد اوامر هدم البيوت، ونلمس على ارض الواقع بأن هنالك بوادر خير التي من شأنها ان تنقذ البيوت المهددة بالهدم".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- الاحتجاجات مستمرة: العشرات من الطيبة وقلنسوة يتظاهرون ضد سياسة الهدم والتشريد
- حراك نقف معًا بزيارة تضامنية للمنزل المهدد بالهدم في قلنسوة
- مظاهرة في مدخل قلنسوة احتجاجا على هدم البيوت والشرطة تهدد باعتقال من يغلق الشارع
- دعوة لمظاهرة قطرية في قلنسوة ضد هدم المنازل.. أصحاب المنازل المهددة: النضال لن يتوقف
- مظاهرة قطرية في قلنسوة يوم الجمعة تصديا لأوامر هدم البيوت في المدينة
- ضبط شاب من قلنسوة يقود حافلة مع ركاب بدون رخصة
- بلدية قلنسوة تستصدر امرا عاجلا يمنع هدم البيوت في المدينة
- عبد الباسط سلامة: لن يكون هناك عمليات هدم في قلنسوة قبل جلسة المحكمة
- قلنسوة: صاحب المنزل المهدد بالهدم محمد عودة يحاول إحراق نفسه في المسيرة الاحتجاجية