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كل العرب أخبار اخبار محلية حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

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حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة
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حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
13

حيفا
غيوم متناثره
13

ام الفحم
غيوم متناثره
14

القدس
غيوم متناثره
16

تل ابيب
غيوم متناثره
16

عكا
غيوم متناثره
13

راس الناقورة
غيوم متناثره
13

كفر قاسم
غيوم متناثره
16

قطاع غزة
غيوم متناثره
16

ايلات
العواصف رعدية مع المطر
15
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حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة ودائرة الأرصاد تحذر السائقين من خطر الانزلاق

الخميس07/02/2019 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا و مصحوبة بعواصف رعدية

الخميس07/02/2019 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا و مصحوبة بعواصف رعدية ، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


صورة توضيحيّة

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا و باردة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة /02/201908 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت /02/201909 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد /02/201910 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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دوائر العدم المنسية/ بقلم: عطاف مناع صغير
لما ذا تختفي النِّساء لماذا تُقتل الفَتيات لما كلُّ هذه الأرقام لما تَتصدر الصُّحفُ عَناوينَهن لما تُزهقُ أرْواحَهن وبعد أيامٍ ..!

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