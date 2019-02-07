مجد الكروم: وفاة الحاج سمير علي منصور (ابو عارف) 80 عاماً

توفي في بلدة مجد الكروم الحاج سمير علي منصور - ابو عارف عن عمر يناهز الـ80 عاما وسيتم تشييع جثمانه الطاهر الى مثواة الاخير اليوم الخميس بعد صلاة الظهر في مقبرة الشهداء بمجد الكروم. المرحوم هو شقيق رئيس رابطة الاسرى السيد منير منصور - ابو علي - له الرحمة.
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