ريال مدريد يكسب تعادلاً ثميناً أمام برشلونة

سيطرت نتيجة التعادل على قمة ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا – الكلاسيكو – الذي جمع برشلونة مع ضيفه ريال مدريد على ارضية ملعب كامب نو .

وسجل ريال مدريد وبرشلونة هدفا واحدا في المباراة ليكتفي كل منهما بالتعادل في اللقاء الذي شهد غياب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن اغلب دقائقه .

وافتتح الجناح الاسباني لوكاس فاسكيز التسجيل لصالح ريال مدريد في الكلاسيكو بعد مرور ست دقائق بعد تمريرة من زميله الفرنسي كريم بنزيما الذي استغل خطئا فادحا من الاسباني جوردي البا .واستطاع البا تعويض خطئه بالمساهمة في هدف التعادل الذي سجله البرازيلي مالكوم في الدقيقة 57 .وحاول برشلونة تسجيل هدف الفوز بعد ذلك عندما قرر المدرب ارنيستو فالفيردي الدفع بالنجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 64 لكنه لم يقدم الاضافة بسبب عودته من الاصابة لينتهي اللقاء انتهى على نتيجة التعادل .وتقام مباراة الاياب التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو في السابع والعشرين من الشهر الجاري .