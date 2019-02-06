سيتي يحقق فوزًا صعبا أمام إيفرتون ويزاحم ليفربول على الصدارة

خطف مانشستر سيتي فوزًا صعبا من أنياب إيفرتون بهدفين نظيفين، في الأسبوع السابع والعشرون من الدوري الانجليزي.أحرز هدف سيتي الأول لابورت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وطوال الشوط الثاني، حاول إيفرتون إدراك التعادل فيما حاول السيتي زيادة الفارق.وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع انفرد خيسوس بالحارس بيكفورد وسدد الكرة قبل أن ترتد له ليضعها رأسية في الشباك معلنا الهدف الثاني للسيتي.وارتقى السيتي ليزاحم ليفربول على الصدارة برصيد 62 نقطة لكلا منهما.وخاض السيتي 26 مباراة، فيما خاض ليفربول 25 مباراة، في صراع المنافسة على لقب البريميرليج.

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