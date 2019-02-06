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غدًا: الأخوة كفرمندا في مواجهة نهاريا
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شفاعمرو والقضاء

الأخوة كفر مندا يضيّق الخناق على مكابي طمرة قبل مواجهة نهاريا

يستقبل فريق الأخوة كفر مندا، ظهر يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة والربع على ملعب شفاعمرو، فريق بيتار نهاريا

 يضيّق الفريق المنداوي، بقيادة المدرب وسيم عباس، الخناق على فريق مكابي طمرة، حيث تساويا بعدد النقاط، ولطمرة مباراة أقل، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق الاخاء عكا بأربعة أهداف مقابل هدفين

يستقبل فريق الأخوة كفر مندا، ظهر يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة والربع على ملعب شفاعمرو ، فريق بيتار نهاريا، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين - سادس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".

ويضيّق الفريق المنداوي، بقيادة المدرب وسيم عباس، الخناق على فريق مكابي طمرة، حيث تساويا بعدد النقاط، ولطمرة مباراة أقل، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق الاخاء عكا بأربعة أهداف مقابل هدفين. وكان المهاجم ال سخنين ي محمد أبو ريا نجم اللقاء دون منازع، حيث أحرز ثلاثة أهداف – هاتريك، بينما أضاف زميله محمد زيدان الرابع، مع الاشارة الى أن زيدان أهدر أيضا ركلة جزاء 11م. وقال محمد أبو ريا أنه ليس من السهل الفوز على الفريق العكي، خاصة بعد التغلب على الطمراويين قبل ذلك بأسبوع، وأنه من المهم الاستمرار في حصد الانتصارات، لكفل ارتقاء فريقه الى الدرجة الأولى.

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