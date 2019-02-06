شباب اللد المتورط في القاع يخوض مباراة خارجية ثانية متتالية

تورط الفريق اللداوي مجددا في القاع، حيث أن عدم قدرته على جمع النقاط في الآونة الأخيرة قد أضرت به، اذ يتهدده خطر الهبوط الى الدرجة الأولى

يخوض فريق هبوعيل شباب اللد مباراة خارجية ثانية على التوالي، حيث سيكون عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة في ض يافة فريق هبوعيل رمات جان، على استاد رمات جان الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين – ثامن مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة. ويدخلها الفريق اللداوي بعد خسارته في مباراته الخارجية أمام فريق مكابي الاخاء الناصرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقد تورط الفريق اللداوي مجددا في القاع، حيث أن عدم قدرته على جمع النقاط في الآونة الأخيرة قد أضرت به، اذ يتهدده خطر الهبوط الى الدرجة الأولى، وسط طموحات الادارة أن يتحسن الحال مع المدرب الجديد عيران كوليك ومساعده عدنان الوحيدي.

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