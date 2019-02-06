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الاخاء الناصرة يواجه ريشون لتسيون
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الناصرة والقضاء

الاخاء الناصرة يبحث عن الاستمرارية بلقائه الخارجي أمام ريشون لتسيون

يحل فريق مكابي الاخاء الناصرة، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة، ضيفا على فريق هبوعيل ريشون لتسيون

 يدخلها الفريق النصراوي بعد فوزه في مباراته البيتية على فريق هبوعيل شباب اللد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء

يحل فريق مكابي الاخاء الناصرة ، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة، ضيفا على فريق هبوعيل ريشون لتسيون، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين – ثامن مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة.

ويدخلها الفريق النصراوي بعد فوزه في مباراته البيتية على فريق هبوعيل شباب اللد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وعوّض تلامذة المدرب موطي ايفانير عن خسارتين متتاليتين، مبتعدا ولو قليلا عن الخط الأحمر، حيث تنفس الصعداء. وقد تألق في المباراة وبدون منازع المهاجم علاء بكر، حيث تسيد الموقف بهدفين رائعين، وأضاف علي خطيب الثالث.
وقال علاء بكر أن الفوز جاء في الوقت المناسب، ليتحرر فريقه من الضغوطات، على أمل النجاح بالالتحاق بالبلي أوف العلوي. وتابع أنه شخصيا يجتهد في التدريبات، بغية الحضور جاهزا الى المباريات، آملا أن يستمر هو وفريقه في الفترة الجيدة. وأضاف علاء بكر:طفرحنا بما فيه الكفاية بعد هذا الفوز، وأنظارنا نحو المتابعة والاستمرارية، وهذا يعني الفوز على ريشون لتسيون. هذا، ويعود المهاجم محمد خطيب الى تشكيلة الاخاء، بعد انهائه عقوبة الايقاف، كما سيشارك لأول مرة المهاجم علي كنانة.

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