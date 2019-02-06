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مكابي تل ابيب يسحق ابناء سخنين بأربعة اهداف تصوير: -
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سخنين والمنطقة

مكابي تل ابيب يسحق ابناء سخنين بأربعة اهداف في كأس الدولة

اتحاد ابناء سخنين يودع كأس الدولة بشكل عملي بعد خسارته الكبيرة مساء الاربعاء، امام مكابي تل ابيب بالنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت على استاد عكا باجواء ماطرة ورياح شديدة.

 

اتحاد ابناء سخنين يودع كأس الدولة بشكل عملي بعد خسارته الكبيرة مساء الاربعاء، امام مكابي تل ابيب بالنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت على استاد عكا باجواء ماطرة ورياح شديدة.


لكن الاهداف سقطت كالامطار في شباك سخنين من قبل لاعبو مكابي تل ابيب وعلى ما يبدو فان رياح عاتية تعصف بالفريق السخنيني الذي يهدده خطر الهبوط الجدي الى الدرجة الممتازة هذا الموسم.مكابي تقدمت بالشوط الاول بثلاثة اهداف نظيفة وسط غياب الحارس الاول للفريق السخنيني محمود قنديل ووسط ضعف في الخطوط الخلفية للفريق السخنيني.وفي الشوط الثاني اضاف فريق مكابي تل ابيب هدفاً اخر ليتقدم باربعة اهداف نظيفة قبل ان يقلص التعزيز الجديد في اتحاد ابناء سخنين ابراهيم شاييبو النجيري الذي دخل بديلا وافلح من تسجيل الهدف الوحيد لابناء سخنين لتنتهي المباراة فوز كبيرة بالنتيجة 4-1 لمكابي تل ابيب ومباراة الاياب بين الفريقين ضمن مرحلة ربع نهائي كأس الدولة للبروتوكول فقط.

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مكابي تل ابيب
مكابي تل ابيب يسحق ابناء سخنين بأربعة اهداف
اتحاد ابناء سخنين يودع كأس الدولة بشكل عملي بعد خسارته الكبيرة مساء الاربعاء، امام مكابي تل ابيب بالنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت على استاد عكا باجواء ماطرة ورياح شديدة.

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