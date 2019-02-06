العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي (20 عاما) من ام الفحم في مدينة ازميت بتركيا

تم مساء الاربعاء، العثور على جثة الشابة سوار زكريا قبلاوي من مدينة ام الفحم، في مدينة ازميت التركية. ولم تعرف اسباب ال وفاة حتى الان. حيث علم انها تتواجد مع عائلها منذ حوالي الشهر هناك. هذا وتحقق الشرطة في خلفية الحادث اذا ما كانت جنائية او حادثة انتحار.

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