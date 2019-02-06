أم الفحم: اصابة 8 اشخاص بجراح متفاوتة بحادث طرق مروع بين 6 سيارات

وقع مساء الاربعاء، حادث طرق على شارع رقم 65 مدخل مدينة أم الفحم بين 6 سيارات .وهرعت طواقم الإسعاف الى المكان، وأصيب في الحادث 8 اشخاص وصفت حالتهم ما بين الطفيفة الى المتوسطة.وتم نقل المصابين على اثرها الى المستشفى لتلقلي العلاج.وباشرت الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث، هذا ويشهد شارع 65 أزمة سير خانقة.

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