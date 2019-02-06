أم الفحم: اصابة 8 اشخاص بجراح متفاوتة بحادث طرق مروع بين 6 سيارات

وقع مساء الاربعاء، حادث طرق على شارع رقم 65 مدخل مدينة أم الفحم بين 6 سيارات .وهرعت طواقم الإسعاف الى المكان، وأصيب في الحادث 8 اشخاص وصفت حالتهم ما بين الطفيفة الى المتوسطة.وتم نقل المصابين على اثرها الى المستشفى لتلقلي العلاج.وباشرت الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث، هذا ويشهد شارع 65 أزمة سير خانقة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري
- بلدية أم الفحم تحصل على منحة صندوق ترامب بقيمة 800 ألف شاقل جديد
- غياب نداف مونيس عن تشكيلة المتصدر هبوعيل أم الفحم أمام زلفة
- طلاب الأهلية بأم الفحم يطلقون حملة فيك خير
- بلدية أم الفحم: استئناف العمل في الجناح الثانوي لمدرسة اسكندر فوق الابتدائية
- أم الفحم: الأهليّة ضمن افضل عشر مدارس في البلاد
- النائب جبارين يطالب وزير الأديان بإقامة بيت الشعب في أم الفحم
- وفد مقدسي يزور أم الفحم ويشكر رئيس البلدية سمير صبحي بعد تبرعه بأعضاء ابنه
- أم الفحم: يوم دراسي لمناقشة الخارطة الهيكلية الشموليّة