الناصرة: اصابة شاب (28 عاما) بجراح بعد تعرضه لاطلاق نار

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" انه وصل الى مستشفى الانجليزي مساء الاربعاء، شاب (28 عاما) مصاب بعيارات نارية في قدمه. ووصفت حالته بالطفيفة. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث".
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