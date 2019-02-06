الناصرة: اصابة شاب (28 عاما) بجراح بعد تعرضه لاطلاق نار

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" انه وصل الى مستشفى الانجليزي مساء الاربعاء، شاب (28 عاما) مصاب بعيارات نارية في قدمه. ووصفت حالته بالطفيفة. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث".

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