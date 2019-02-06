محاضرة تفاعلية مع الاعلامي فرات نصار لطلاب اعدادية الرازي الشاملة اكسال

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" نعمل جاهدين في مدرسة الرازي على توعية طلابنا وحمايتهم من الاخطار التي قد تواجههم عند الابحار في الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي . وبتطور التكنولوجيا التي سهلّت علينا امورا كثيرة الاّ انه للاسف بالمقابل تطورت الجرائم الالكترونية .هذا محور المحاضرة التي استمع لها طلابنا من الاعلامي فرات نصار الذي عرض مواضيع كثيرة منها مصداقية الخبر ومميزات المواقع الالكترونية والالعاب المنتشرة كالببجي وغيرها مستعينا بقصص من الواقع ومناقشتها مع الطلاب بشكل تفاعلي .من جهة اخرى عرض على الطلاب مقابلات تلفزيونية لاشخاص استطاعوا استغلال الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي. هذه المحاضرة قدمت لطبقتي الصفوف الثامنة والتاسعة على التوالي. وفي نهاية المحاضرة شكر مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة الاعلامي فرات نصار على المعلومات القيمة التي قدمها لطلابنا. نحاول ان نغطي كافة الجوانب التي لها علاقة بالنترنت الامن خلال الاسبوع القومي للابحار الامن والذي يحمل هذا العام شعار للشبكة ايضا حدود".



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