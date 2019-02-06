انفجار صاروخ داخل غزة بعد إطلاقه على اسرائيل

انفجر صاروخ أطلق من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عند السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.وأطلق الصاروخ باتجاه كيبوتس صوفا الإسرائيلي المجاور لحدود شرق مدينة رفح، إلا أنه انفجر داخل حدود القطاع.

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