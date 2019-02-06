نانت يطالب كارديف بسداد مستحقات صفقة سالا رغم موته

قالت شبكة “بي بي سي” الإنجليزية الموثوقة، أن نادي نانت الفرنسي أرسل خطاباً رسمياً لنظيره كارديف سيتي يطالبه فيه بدفع المستحقات الماليك الخاصة بصفقة الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، أن نانت طالب كارديف بسداد الدفعة الأولى من صفقة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا المنتقل إلى الفريق الويلزي الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعاقد نادي كارديف سيتي رسمياً مع المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا من صفوف نانت الفرنسي مقابل صفقة تاريخية بالنسبة إلى النادي الويلزي وصلت قيمتها إلى 15 مليون جنية استرليني أى حوالي 20 مليون يورو.

وتابعت الشبكة الإنجليزية، أن كارديف سيتي قرر إيقاف عملية تسديد الدفعة الأولى من صفقة سالا، لحين الإطلاع على جميع المستندات والانتهاء من عملية البحث عن المهاجم الأرجنتيني.وكشفت مصادر بي بي سي ، أن نادي كارديف سيتي سوف يتحرم العقد المبرم بينه وبين نانت في صفقة التعاقد مع إيميليانو سالا.

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