اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار محاكم وجنائيات بئر السبع: اصابة شخص باطلاق نار والخلفية جنائية

أخبارNews & Politics

بئر السبع: اصابة شخص باطلاق نار والخلفية جنائية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
15

حيفا
غيوم متناثره
15

ام الفحم
مطر خفيف
16

القدس
مطر خفيف
17

تل ابيب
مطر خفيف
17

عكا
غيوم متناثره
15

راس الناقورة
غيوم متناثره
15

كفر قاسم
مطر خفيف
17

قطاع غزة
مطر خفيف
16

ايلات
غيوم
23
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بئر السبع: اصابة شخص باطلاق نار والخلفية جنائية

اصيب مساء الاربعاء، شخص بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة بئر السبع. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث والتي تعود لاسباب جنائية.

اصيب مساء الاربعاء، شخص بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة بئر السبع. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث والتي تعود لاسباب جنائية.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
بئر السبع
ترامب: سنتجاوز روسيا بالانفاق على تطوير الصواريخ
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتفوق بلاده على روسيا في الانفاق على برامج الصواريخ في غياب اتفاق دوليّ جديد بعد أن انسحب من معاهدة رئيسية تنظم المسألة تعود لحقبة الحرب الباردة.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. هاني العقاد
حوار موسكو/ بقلم: د. هاني العقاد
سميح خلف
كيف نتجاوز الماضي؟!/ بقلم: سميح خلف
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
العلوم المغيبة (2-2)/ محمد سامي حلمي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab