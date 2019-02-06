بئر السبع: اصابة شخص باطلاق نار والخلفية جنائية

اصيب مساء الاربعاء، شخص بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة بئر السبع. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث والتي تعود لاسباب جنائية.

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